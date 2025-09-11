■MLBドジャース9ー0ロッキーズ（日本時間11日、ドジャー・スタジアム）ドジャース・大谷翔平（31）が本拠地でのロッキーズ戦に“1番・DH”で出場し、3打数1安打1打点1四球。5試合連続安打、2試合連続打点をマーク、さらに今季130得点目のホームも踏んだ。チームは4連勝、パドレスとジャイアンツが敗れたため、優勝マジックは“13”となった。チームは3連勝で2位パドレスとは2ゲーム差、そして、直接対決が7試合残っている3位ジ