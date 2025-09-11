タレントの北斗晶(58)が2歳の初孫・寿々ちゃんと、夜の海で楽しそうに遊ぶ様子を公開した。【映像】顔出しした初孫の寿々ちゃん2023年8月、長男・佐々木健之介(26)と女子プロレスラーの凛(32)との間に誕生した寿々ちゃん。北斗はこれまでSNSで、寿々ちゃんとの日常を投稿していて、愛犬と遊ぶ様子や一緒に美容室に行った際の顔出しショットなどをアップ。「すーちゃん大きくなってますね。可愛い」「凛ちゃん そっくりですね〜