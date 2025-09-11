「ドジャース９−０ロッキーズ」（１０日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場。八回の第５打席は捕手の打撃妨害で出塁となった。チェンジアップを強振したが、バットが捕手のミットに当たった後にボールをとらえ、打球はレフトへの大きな飛球に。大谷自身も球審に猛アピールし、打撃妨害が認められた。ＳＮＳなどでは「打撃妨害なのにあんな飛ばすとか…恐ろしい子」、「大谷さん打撃妨害