【MLB】ドジャース9ー0ロッキーズ（9月10日・日本時間11日／ロサンゼルス）【映像】大谷、チームを勢いづける2試合連続タイムリードジャースの大谷翔平投手がロッキーズ戦に「1番・DH」でスタメン出場。第2打席でタイムリーヒットを放ち、5試合連続安打を記録した。前日の試合では打っては170キロ弾丸タイムリーを、走っては26試合ぶり今季18個目の盗塁を決めるなど活躍を見せた大谷。この日の第1打席は過去通算8打数6安打2本