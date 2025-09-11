気象台は、午後1時53分に、洪水警報を横浜市、川崎市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を横浜市、川崎市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】神奈川県・横浜市、川崎市に発表 11日13:53時点東部では、11日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■横浜市□大雨警報【発表】・浸水11日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量50mm□洪水警報【発表】