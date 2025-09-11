日本列島にのびる秋雨前線は12日(金)には不明瞭になりそうですが、週末にかけては日本海を低気圧が通過し、全国的に雨の降りやすい天気になりそうです。13日(土)午前9時の予想天気図です。山東半島付近に低気圧があり、東へと進むでしょう。14日(日)には低気圧は日本海を進み、北海道付近へと達する見込みです。日本海へとのびる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、西日本から北日本まで大気の状態が不安定になり、雨雲が