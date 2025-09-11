「ポケモン」の魅力を工芸作品で楽しむ、九州初の展覧会が長崎歴史文化博物館で12日から始まります。 11日朝に開場式が行われた「ポケモン×工芸展 美とわざの大発見」。 ポケモンの姿や技などをテーマにした工芸作品、約90点を展示します。 ポケモンと工芸、正面切って出会わせたらどんな化学反応が起きるだろう。 この問いに人間国宝から若手まで20名のアーティストが本気で挑んでくれました。 長崎