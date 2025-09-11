◆第７９回セントライト記念・Ｇ２（９月１５日、中山競馬場・芝２２００メートル＝３着までに菊花賞の優先出走権）追い切り＝９月１１日、美浦トレセン重賞初挑戦となった前走のラジオＮＩＫＫＥＩ賞で、メンバー最速の末脚で４着に追い上げたビーオンザカバー（牡３歳、美浦・伊藤圭三厩舎、父ハービンジャー）は、３走ぶりにコンビを組む横山武史騎手がまたがり、Ｗコースで追い切られた。スリーコーズ（２歳新馬）を追走し