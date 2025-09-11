アイルランド遠征中の坂井瑠星騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝が９月１０日、コーク競馬場で一般レース２鞍に騎乗。５Ｒ（芝直１４００メートル）はシャンガーで２１頭立ての７着。６Ｒ（芝１６００メートル）はエイチャンサンで１６頭立ての４着だった。同騎手は１３日にレパーズタウン競馬場で行われるアイリッシュチャンピオンステークス・愛Ｇ１（芝２０００メートル）に出走するシンエンペラー（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、