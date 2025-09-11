韓国の李在明大統領が11日、就任100日に合わせて会見を行い、日本とは「協力できる分野が多い」と述べ、関係を強化する姿勢を強調しました。李在明大統領は就任100日に合わせて行われた会見で、日韓関係について「歴史や領土の問題では難しいが、それ以外の分野で協力できることが多い」と述べ、関係を強化していく姿勢を示しました。ただ、石破総理大臣の辞任により日韓関係が難しくなる可能性があるとの考えも示しました。その上