ＣＮＮの取材に応じるカタールのムハンマド首相/CNN via CNN Newsource（ＣＮＮ）イスラエルによるイスラム組織ハマスの幹部を標的としたカタール首都ドーハへの攻撃をめぐり、カタールのムハンマド首相は１０日、ＣＮＮとの独占インタビューでイスラエルのネタニヤフ首相を激しく非難し、攻撃を「野蛮」と断じた。ムハンマド氏はＣＮＮに対し、「我々は文明人を相手にしていると思っていた。我々は他者に対しても同じように接して