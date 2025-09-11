タレントの神田うのさんが2025年9月11日にインスタグラムを更新し、人気YouTuberのヒカルさんの人柄を絶賛した。「ヒカルさんらしく突き進んでいって」神田さんは6月7日、結婚したヒカルさんのYouTubeチャンネルに出演。その際、ヒカルさんがプロデュースしているサプリメント「P3」のアンバサダーに神田さんが就任したことが明かされていた。神田さんは11日にインスタグラムで、「P3」の撮影時のものだというヒカルさんとのツーシ