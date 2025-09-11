タレントの島崎和歌子（52歳）が、9月10日に放送されたバラエティ番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。飲み友達でもあるヒコロヒーの“乙女な部分”を語った。著書「黙って喋って」で島清恋愛文学賞を受賞した恋愛小説家でタレントのヒコロヒーが、番組のゲストとして登場。恋愛小説を書いたことから、ハライチ、神田愛花のMC陣より「小説にあるような恋愛経験があるっぽい」「ひどい恋愛とかが多めとか？」とイジリ気味の質