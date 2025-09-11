浅口市役所 岡山県浅口市選挙管理委員会が11日開かれ、任期満了に伴う市長選挙と市議会議員選挙の日程を決めました。 2026年4月5日告示12日投開票で、4月6日から11日まで期日前投票を行います。 市長と市議の任期は2026年4月22日までで、市議の定数は16人です。