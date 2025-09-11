１１日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比７５．４１ポイント（０．２９％）安の２６１２４．８５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が４４．９６ポイント（０．４８％）安の９２８３．２０ポイントと５日ぶりに反落した。売買代金は１７６３億３７１０万香港ドルにやや拡大している（１０日前場は１６９６億１４４０万香港ドル）。米中の指標発表が気がかり材