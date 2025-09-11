１９６６年の静岡県一家４人殺害事件で袴田巌さん（８９）が再審無罪となったことに対し、検察が控訴断念時に発表した畝本直美検事総長の談話が袴田さんの名誉を傷つけたとして、袴田さんの弁護団は１１日、国に５５０万円の損害賠償や謝罪広告の掲載を求めて静岡地裁に提訴したと発表した。昨年９月の再審判決では、捜査機関による証拠の捏造（ねつぞう）などを認定し、袴田さんに無罪を言い渡した。検察側は控訴を断念したが