近年、中国の太陽光、電池、電気自動車（EV）分野をリードするグリーンテクノロジー企業が、海外での投資を大幅に拡大していることが分かりました。ジョンズ・ホプキンス大学のネットゼロ産業政策ラボの研究報告によると、中国企業は新市場の開拓、関税回避、原材料へのアクセス向上を目的に、海外のサプライチェーン拡充を進めています。2022年以降、中国企業は海外投資額として2100億ドル（約30兆9500億円）以上を約束しています