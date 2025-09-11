ソフトバンクの石塚綜一郎捕手（24）が、8月度の「スカパー！ファーム月間MVP賞」を獲得した。石塚は育成ドラフト1位で2020年に入団。昨季途中に支配下選手登録をつかみ、1軍デビューも果たした。8月はウエスタン・リーグで20試合に出場し、打率3割9分1厘、1本塁打、15打点をマークした。石塚は「MVPを取ったことがなかったので、2軍ですけどすごくうれしいです。打たないといけない選手だと思うのでまずはバッティングで