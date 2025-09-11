「マクドナルド」は、9月17日（水）から期間限定で、マイメロディ＆クロミとコラボレーションした新商品「マックフルーリー マイメロディ＆クロミ ブルーベリーヨーグルト味」を全国の店舗（一部店舗を除く）で発売する。【写真】定番の「マックフルーリー 超 オレオ クッキー」も人気■マイメロディ＆クロミの世界観を表現！今回登場する「マックフルーリー マイメロディ＆クロミ ブルーベリーヨーグルト味」は、今年“おそろ