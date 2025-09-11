「ひとつだけ腑に落ちない作品がある」という東海林NHK連続テレビ小説「あんぱん」に再登場した東海林明(津田健次郎)の言葉が感涙を誘っている。 「あんぱん」は11日、第119回を放送。嵩(北村匠海)とのぶ(今田美桜)が高知新報で「月刊くじら」を担当していた頃の編集長、東海林が柳井家を突然、訪ねて来た。 嵩の作品はすべて見ているという東海林だが、ひとつだけ腑に落ちない作品があるという。それが?おじさんアンパ