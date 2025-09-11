阿部サダヲ（55）松たか子（48）が11日、東京・六本木のテレビ朝日で、この日最終回を迎える「しあわせな結婚」（木曜午後9時）の囲み取材に応じた。脚本を手がけた大石静さんも出席した。マリッジサスペンスと銘打たれた作品で、周囲からの反応を聞かれた阿部は、「たまたま叶美香さんにお会いすることがあって。お姉さんの（叶）恭子さんが日本のドラマにハマらないらしいんですけど、これはハマってるらしいです。ちょっとうれ