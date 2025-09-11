◆米大リーグドジャース―ロッキーズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。４点リードの８回１死一、二塁で迎えた第５打席は右腕モリーナに対し、フルカウントからの７球目を打って左飛に倒れたかに見えたが、大谷が打撃妨害をアピール。スイングした際にバットが捕手のミットに振れ