◆第７９回セントライト記念・Ｇ２（９月１５日、中山競馬場・芝２２００メートル、３着までに菊花賞の優先出走権）追い切り＝９月１１日、栗東トレセン前走の２勝クラスを格上挑戦で制したヤマニンブークリエ（牡３歳、栗東・松永幹夫厩舎、父キタサンブラック）は、横山典弘騎手を背にＣＷコースでキャプテンシー（４歳３勝クラス）を２馬身半追走。軽快なフットワークでリズム良く直線に向き、反応よくしなやかに脚を伸ばした