高松北警察署(資料) 女性の下着姿を撮影したとして、高松市今里町の会社員の男（23）が11日、性的姿態等撮影の疑いで逮捕されました。 警察の調べによりますと、男は2025年8月14日午前9時15分ごろから約10分間、香川県内の10代女性宅の玄関先から室内にいた女性の性的姿態（下着姿）を動画撮影した疑いです。 警察の調べに対して男は「事実です」と容疑を認めているということです。 男は8月22日、香川県内の20代女性