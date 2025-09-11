バルチック海運指数=09/10時点=7月28日以来の高水準 バルチック海運指数 2112（前日比：1.59%） ハンディマックス・インデックス 798（前日比：0.76%） パナマックス・インデックス 1975（前日比：2.70%） ＊バルチック海運指数はハンディマックス、パナマックス、ケープサイズなど船舶のサイズごとの海上運賃指数をまとめた総合指数。