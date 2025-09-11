Ｊ１リーグ３位の神戸は１２日、ホームのノエビアスタジアム神戸で同２位の柏と対戦する。上位の直接対決に向け、試合前日の１１日はオンライン会見が行われ、ＭＦ扇原が柏のポゼッションサッカーに対して、押し込む姿勢を強調した。８月３０日のリーグ戦・横浜Ｍ戦は警告の累積により出場停止。その後、一時的なコンディション不良で離脱していた時間もあったが、９月７日のルヴァン杯準々決勝・横浜ＦＣ戦第２戦で途中出場を