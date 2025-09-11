「DOMOTO」の堂本光一（46）が10日放送のフジテレビ「週刊ナイナイミュージック」（水曜後11・00）に出演。舞台の本番終わりの服装について語った。この日は舞台「Endless SHOCK」で共演した後輩からのタレコミをもとに、堂本の素顔を暴く企画を放送。「timelesz」の寺西拓人からは「舞台終わり、光一さんはよくバスローブでいるのですが、中はノーパンです」「椅子に座っている時、たまに出ています」という情報が寄せられた