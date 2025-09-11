俳優の趣里との結婚を発表したＢＥ：ＦＩＲＳＴのＲＹＯＫＩこと三山凌輝が１０日、結婚発表後、初のインスタグラムを更新。「新しい家族」を迎えたことを報告した。三山は「我が家に新しい家族パピーーーーーー。“もんくん”です。宜しく」と愛犬を紹介。写真は三山と愛犬が表紙を飾る犬の雑誌「月刊わんこ」の表紙写真だった。三山は両サイドを短く刈り上げ、トップ部分だけ伸ばしたヘアスタイル。愛犬はハッシュタグに