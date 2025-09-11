「ドジャース９−０ロッキーズ」（１０日、ロサンゼルス）七回のドジャースの攻撃でファンがグラウンド内に乱入する騒動があった。２死からエドマンが右前打で出塁した後、白いシャツの男性が乱入し、スタンドは騒然。左翼席からセンター付近まで走ったところでセキュリティーに取り押さえられた。１４人のセキュリティーがフィールドに集まる事態に。その後、５人のセキュリティーとともに中堅フェンスから退場させられてい