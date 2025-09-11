フリーアナウンサー徳光和夫（84）が11日、都内で、アンバサダーを務める「ワタミの宅食」シリーズの高齢者向け新商品記者発表会に登壇した。この日は新商品として、75歳以上の高齢者向け弁当である「好い日のシリーズ」が発表された。品質にこだわり、宅食の業界最安値に挑戦したことなどが紹介。ワタミの渡邉美樹代表取締役会長兼社長CEO（65）とトークセッションを行った。渡邉会長から、なんとしてもアンバサダーをお願いした