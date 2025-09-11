NHK大阪放送局は11日、女優〓石あかり（22）がヒロイン松野トキを演じる次期連続テレビ小説「ばけばけ」（29日スタート）に、俳優生瀬勝久（64）、お笑いコンビ、かもめんたるの岩崎う大（46）らが出演すると発表した。同ドラマは松江の没落士族の娘で、小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）の妻・小泉セツをモデルに描く。生瀬は、ヒロインの夫ヘブンが松江で寄宿することになる花田旅館の主人花田平太を演じる。兵庫・西宮市出身だ