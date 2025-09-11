レナサイエンスは堅調。１０日取引終了後、日本医療研究開発機構（ＡＭＥＤ）による令和５年度「医療機器開発推進研究事業」の助成を受けて進めているプロジェクトに関し、実用化を加速するための研究費（調整費）として１億４３００万円を追加配賦されたと発表した。同プロジェクトはＮＥＣやニプロのほか、複数の医療機関などと共同で、安全・安心な維持血液透析を支援するＡＩを活用したプログラム医療機器を開発するというも