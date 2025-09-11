リソー教育グループはしっかり。１０日取引終了後、傘下のスクールＴＯＭＡＳがジェイ・エス・ビーの子会社ジェイ・エス・ビー・ネットワークとの間で業務提携すると発表した。学生の学習機会と生活環境の質の向上を目指す。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS