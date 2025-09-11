「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１１日午後１時現在でキオクシアホールディングスが「売り予想数上昇」１位となっている。 キオクシアの上値追いが止まらない。きょうで７連騰となり、上げ幅も一時４７５円高（１３．６％高）と急騰をみせ３９６０円まで買われる場面があった。前週末５日にマドを開けて買われ物色人気に火がついたが、その直前の株価は２６００円台に位置していた。世界