東京・月島の銀一スタジオショップは、カメラバッグブランド「Peak Design」「WANDRD」の新製品見本市を9月12日（金）と9月13日（土）に開催する。 9月12日（金）に新色が追加されるPeak Designや、第4世代に進化したPRVKE（プロヴォーク）を擁するWANDRDの新製品を手に取れるイベント。 9月13日（土）には、掘り出し物や中古品などを特別価格で販売するプチアウトレットセールも行われる。 イベント名