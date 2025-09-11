【その他の画像・動画等を元記事で観る】 福山雅治と有村架純が共演する映画『ブラック・ショーマン』（9月12日公開）の公式サイトにて、東野圭吾×福山雅治によるスペシャル対談が解禁された。 ■東野圭吾×福山雅治、常に第一線を走り続けてきたふたりよるインタビュー 対談は、今だから話せる神尾武史（福山雅治）というキャラクターの誕生秘話に加え、マジックシーンの撮影エピソードや、東