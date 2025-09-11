ファーマフーズ [東証Ｐ] が9月11日後場(13:30)に決算を発表。25年7月期の連結経常利益は前の期比51.4％減の25.5億円になり、26年7月期も前期比41.2％減の15億円に落ち込む見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である5-7月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比37.4％増の27.8億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の12.3％→14.0％に上昇した。 株探ニュース