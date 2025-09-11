【その他の画像・動画等を元記事で観る】 デビュー40周年を迎えた“夏の王様”TUBEが、5年ぶりに『SONGS』に登場する。 ■36回目を迎えたハマスタライブの舞台裏にSONGSのカメラが密着 1985年のデビュー以来、「あー夏休み」「シーズン・イン・ザ・サン」「夏を抱きしめて」など、夏をテーマにした数々の名曲を生み出してきたTUBE。これまでのCD総売り上げは1,200万枚以上、アルバムでは7作がミ