ジー・プランは9月9日、「将来の生活に関する意識調査」の結果を発表した。調査は2025年8月23日〜8月27日、全国の50代以上の未婚男性1,763名を対象にインターネットで行われた。○約7割が将来に不安回答者の約69%(1,212件)が、将来に不安があると回答した(「非常に不安がある」649件、「少し不安がある」563件)。最も多かった不安は「健康」(1,197件)で、「認知症になった際に世話をしてくれる人がいない」「寝たきりにならないか