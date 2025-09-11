Well Bodyが展開するOffi-Stretchは9月9日、理学療法士による「姿勢」についての調査結果を発表した。調査は2022年9月1日〜2025年9月1日、累計10,000人の施術データをもとに行われた。累計10,000人の施術データをもとに分析○痩せ型でも「腹部突出」が増加調査の結果、BMIや体脂肪率は正常、あるいは痩せ型であるにもかかわらず、お腹だけが前に出ているケースが多数確認された。こうした人々の多くが、長時間の座位姿勢や、腹圧の