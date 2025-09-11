お笑いタレントの椿鬼奴（５３）が１１日、都内で行われた「第１１回エンディング産業展『終活川柳大賞２０２５発表会』イベント」に登場した。エンディングドレス姿を披露した鬼奴は、「ハードめなアクセサリーやブーツを合わせることで、ボン・ジョヴィに似合うような風貌」とにっこり。プレゼンターとして、優秀賞「終活が生き甲斐になり寿命延び」と、大賞「終活で気づく後悔築く愛」を発表した。また、?鬼奴賞?に選んだ