【モデルプレス＝2025/09/11】劇場長編アニメーション『迷宮のしおり』（2026年1月1日公開）が、第58回シッチェス・カタロニア国際映画祭のアニメ・コンペティション（Anima’t）部門と、第38回東京国際映画祭アニメーション部門に出品されることが決定。本作で声優を務める新しい学校のリーダーズのSUZUKA、ネプチューンの原田泰造、timeleszの寺西拓人よりコメントが到着した。【写真】timelesz寺西拓人、妄想デート企画で“彼氏