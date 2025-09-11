元HKT48メンバーで俳優・YouTuberとして活動する兒玉遥さんが2025年9月11日、滞在先のフランス・ニースでパスポートの盗難に遭ったことを明かした。「（バッグに）チャックついてたんだよ！斜めがけにしてたんだよ！」兒玉さんは11日、「ニースでパスポート盗まれました。皆さま海外旅行に行く際はくれぐれも気をつけてください！！ 」とXで報告した。パスポートの盗難後の対応として、「まず現地の警察署へ行って盗難届を出す、