70歳を迎えたギタリスト・Charが10日、自身のインスタグラムにて若かりし日の貴重な写真を公開し、ファンの間で反響を呼んでいる。【写真】かっこ良すぎる…！Char、若き日の写真を公開したインスタグラム投稿投稿には「確かマザー牧場、雨だったよなぁ」とのコメントが添えられており、ギターを片手にタバコをくわえ、ファンの輪の中でリラックスした表情を見せるCharの姿が印象的だ。この写真には「きゃ〜お若い」「これは