◇MLB ドジャース-ロッキーズ(日本時間11日、ドジャー・スタジアム)右わき腹のケガで離脱していたアレックス・ベシア投手が復帰2戦目でチームの窮地を救いました。前日に日本時間8月22日以来にマウンドに上がると1回無失点の好投を披露。この日は先発のブレーク・スネル投手が6回まで好投でロッキーズをわずか2安打で抑え得点を抑えません。4点のリードをしているドジャースですが、7回2番手のマイケル・コペック投手が1アウト奪っ