秋篠宮妃紀子さまが11日、59歳の誕生日を迎えました。【映像】闕腋袍を着用される悠仁さま成年式を終えた長男の悠仁さまや、ご家族への思いについてつづられています。紀子さまは誕生日に際し文書を寄せられ、悠仁さまが春に運転免許証を取得し、秋篠宮さまが大学時代から愛用していた車「ビートル」を時々運転していると明かされました。また成年式を終えたことについては「役割をしっかり担って自分の道を歩んでほしいと願