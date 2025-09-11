袴田巌さん1966年の静岡県一家4人殺害事件で再審無罪が確定した袴田巌さん（89）は11日、畝本直美検事総長が昨年10月に控訴断念を表明した際の談話で名誉が傷つけられたとして、国に計550万円の損害賠償を求めて静岡地裁に提訴した。袴田さんの名誉回復の措置として、謝罪広告を最高検のホームページに1年間掲載することも求めている。静岡地裁は昨年9月26日、袴田さんに再審無罪判決を言い渡した。畝本氏は翌10月の控訴断念の