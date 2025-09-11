北海道札幌ろう学校の担任教諭が「日本手話」に堪能でないため意思疎通できず、学習権を侵害されたとして児童らが北海道に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、札幌高裁は11日、一審札幌地裁判決に続き請求を棄却した。