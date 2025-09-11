テレビ大阪が１１日、大阪市内で秋の改編会見を行った。１０月期の改編のテーマを「イメチェン！」とし、夕方のニュース番組「やさしいニュース」（月〜金曜、後５・００）をリニューアル。同局の前田拓哉アナウンサー（３７）とウーデンジェニファー里沙アナウンサー（２９）がメインキャスターを務めることを発表した。会見に登場した前田アナは「日本一、汗をかくアナウンサー、キャスターになりたい。積極的に現場に足を運