「Ralph Lauren（ラルフ ローレン）」は、全米オープンテニスのアウトフィッターを務めて2025年で20周年。節目の年を記念して、全米オープンのカプセルコレクションの一部アイテムが、ラルフ ローレン公式オンラインストア、ラルフ ローレン表参道にて販売されています。今回は、スポーツテイストを簡単に取り入れられるレディースラインのウエアをご紹介しますよ。「ポロ ラルフ ローレン USオープン コレクション」が登場アメリ